Новейшую часть Call of Duty сделали бесплатной до 29 июля

Они будут бесплатными с 22 по 29 июля. Судя по странице акции, она распространяется на все платформы: PlayStation, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Но нам пока достоверно удалось убедиться в наличии бесплатной копии в Microsoft Store. Возможно, есть смысл проверять Battle.net и PS Store в течение недели.

В рамках акции можно будет попробовать различные сетевые режимы и зомби-режим, включая списки игр с Rush и полную версию Mauer Der Toten — карты в Берлине, наполненной нежитью, которую нужно истребить.

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