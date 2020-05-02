Новейшую часть компьютерной игры о мафии сделали временно бесплатной

Речь об игре Mafia III, которая представляет из себя приключенческий шутерный боевик с видом от третьего лица. Так, вплоть до 7 мая у геймеров есть возможность абсолютно бесплатной сыграть в данный тайтл.

Помимо бесплатного доступа геймерам также предлагается приобрести игру со скидкой. Напомним, что в обычное время она Mafia III продается за 1999 рублей, тогда как в рамках акции ее стоимость упала до 499. Кроме того, со скидкой можно ухватить набор, состоящий их трех частей игры. Его, к слову, можно приобрести за 1747 вместо прежних 3247 рублей.