Новейшую DOOM Eternal показали с графикой классической DOOM

Геймплей DOOM Eternal, релиз которой ожидается 22 ноября 2019 года, показали на выставке E3 2019. Игра базируется на движке id Tech 7, и графика в ней выглядит современно и качественно. Блогер же попытался воссоздать трейлер так, если бы DOOM Eternal работала на движке id Tech 1.

Ему удалось скопировать ролик достаточно точно. Однако для этого блогеру пришлось использовать почти десяток пользовательских модификаций и карт. На видео можно сравнить трейлер, презентованный на E3 2019, и трейлер, созданный энтузиастом.