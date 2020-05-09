Последнюю игру Call of Duty о Второй мировой войне продают с большой скидкой

Во время распродажи игру Call of Duty: WWII, вышедшую в 2017 году, можно будет купить за 659 рублей вместо 1999. Также скидку получило делюкс-издание игры. Оно продаётся за 1154 рубля вместо 3499.

Call of Duty: WWII позиционируется как игра, возвращающая к истокам серии. Это мультиплатформер в жанре трёхмерного шутера от первого лица. Действия игры происходят в конце Второй мировой войны, с 1944 по 1945 год. Call of Duty: WWII охватывает боевые действия в оккупированных городах Франции, Бельгии и Германии. В игре есть и одиночная кампания, в которой игроку предстоит сражаться за солдата первой пехотной дивизии.