Новенькую консоль Asus ROG Ally X сравнили с «народным» Steam Deck OLED

Детище Asus обладает более мощным процессором с вдвое большим количеством ядер и потоков, чем у Steam Deck. В области графики тоже заметные различия: у Ally X установлено ядро с 12 вычислительными блоками, в то время как у Steam Deck их всего 8.

Кроме того, новая консоль оснащена 24 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X, которая работает быстрее, чем 16 ГБ LPDDR5 у консоли Valve.

Разница в производительности между консолями очевидна. В таких играх, как Horizon Zero Dawn, ROG Ally X показывает почти на 20 FPS больше. В других играх прирост кадров составляет около 10–12 FPS.

Однако в некоторых играх разница минимальна. В RDR 2 разница составляет всего 2 FPS, а в Cyberpunk 2077 — 5 FPS.

Также стоит отметить, что автономность Asus ROG Ally X значительно превышает Steam Deck — консоль работает на 3 часа дольше. Однако за такие улучшения придется переплатить, так как ROG Ally X стоит на $150 дороже максимальной версии Steam Deck OLED.