Новой PlayStation 5 предрекли небывалый успех

Самый оптимистичный прогноз аналитика — 600-700 млн проданных консолей в будущем. Эта цифра кажется невероятной, если знать, что самая популярная приставка PlayStation 2 была продана 157,68 млн раз за всё время своего существования.

Японский аналитик утверждает, что новая консоль Sony сможет заинтересовать киберспортсменов, и это значительно увеличит её пользовательскую базу. Эксперт смело заявляет о возможности PS5 стать международным стандартом для киберспорта вместо персонального компьютера.