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Новой PlayStation 5 предрекли небывалый успех
Говорят, она окончит «консольные войны»
Японский аналитик из компании Rakuten заявил, что продажи новой PlayStation 5 достигнут 200-300 млн штук в течение пяти-шести лет. Это будет небывалый успех для консоли. Эксперт даже считает, что PS5 в итоге положит конец «консольным войнам».
Самый оптимистичный прогноз аналитика — 600-700 млн проданных консолей в будущем. Эта цифра кажется невероятной, если знать, что самая популярная приставка PlayStation 2 была продана 157,68 млн раз за всё время своего существования.
Японский аналитик утверждает, что новая консоль Sony сможет заинтересовать киберспортсменов, и это значительно увеличит её пользовательскую базу. Эксперт смело заявляет о возможности PS5 стать международным стандартом для киберспорта вместо персонального компьютера.