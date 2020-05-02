Новой Xbox пообещали качественную картинку без ущерба для производительности

Об этом, как пишут СМИ, заявил директор по программированию игровой сети Microsoft Xbox Live. Благодаря использованию VRS консоль сможет показывать качественную картинку на экране с высоким разрешением без ущерба для производительности.

Данная технология позволяет динамически изменять разрешение при затенении пикселей на разных участках кадра. При VRS идёт рендеринг сразу всей зоны. Данный метод позволяет снять нагрузку с графического процессора. Xbox должна сохранять высокую частоту кадров при любом разрешении.

Напомним, выход новой Xbox Series X должен состояться в конце текущего года, в период рождественских праздников. Тогда же на рынке появится и PlayStation 5.