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Сегодня 19:14
Новой Xbox предрекли увеличение скорости загрузки игр в десятки раз
Благодаря SSD нового поколения
СМИ сообщили, что тайваньская компания Phison стала официальным поставщиком накопителей консоли Xbox Series X, которая выйдет в конце года. При этом компания будет поставлять SSD нового поколения, которые значительно быстрее других.
Новые твердотельные накопители подключаются по интерфейсу PCIe 4.0 и используют 12-нм контроллер PS5018‑E18 от Phison. Он обеспечивает последовательную скорость чтения и записи до 7 ГБ/с.
Быстрый SSD позволит ускорить включение консоли, запуск игр и подгрузку уровней. В сравнении с Xbox One X скорость будет увеличена в среднем в 100 раз. Дело в том, что в актуальной консоли используется жёсткий диск с показателем чтения/записи около 60-80 МБ/с.
Сообщается, что PlayStation 5 тоже может получить поддержку SSD нового поколения с интерфейсом PCIe 4.0.