Новой Xbox предрекли увеличение скорости загрузки игр в десятки раз

Новые твердотельные накопители подключаются по интерфейсу PCIe 4.0 и используют 12-нм контроллер PS5018‑E18 от Phison. Он обеспечивает последовательную скорость чтения и записи до 7 ГБ/с.

Быстрый SSD позволит ускорить включение консоли, запуск игр и подгрузку уровней. В сравнении с Xbox One X скорость будет увеличена в среднем в 100 раз. Дело в том, что в актуальной консоли используется жёсткий диск с показателем чтения/записи около 60-80 МБ/с.

Сообщается, что PlayStation 5 тоже может получить поддержку SSD нового поколения с интерфейсом PCIe 4.0.