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Сегодня 13:50
Новой Xbox предрекли возможность запуска игр из Steam
У консоли будет два режима работы
Сетевые источники сообщили, что новейшая Xbox Series X получит два режима, в одном из которых сможет запускать игры, приобретённые в Steam и Epic Games Store.
Об этом пишет итальянское издание Game Experience. По информации журналистов, первый режим консоли будет стандартным — Xbox mode. В нём пользователь сможет запускать игры из цифрового магазина Microsoft. Что касается второго режима — Windows mode, то в нём, как сообщается, консоль будет способна запускать приложения для Windows 10, в том числе игры из Steam и Epic Games Store.
Впрочем, доверять до конца этой информации не стоит. Она может оказаться неточной, как и любые другие слухи. Напомним, Xbox Series X должна выйти только в конце этого года.