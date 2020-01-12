Новой Xbox предрекли возможность запуска игр из Steam

Об этом пишет итальянское издание Game Experience. По информации журналистов, первый режим консоли будет стандартным — Xbox mode. В нём пользователь сможет запускать игры из цифрового магазина Microsoft. Что касается второго режима — Windows mode, то в нём, как сообщается, консоль будет способна запускать приложения для Windows 10, в том числе игры из Steam и Epic Games Store.

Впрочем, доверять до конца этой информации не стоит. Она может оказаться неточной, как и любые другие слухи. Напомним, Xbox Series X должна выйти только в конце этого года.