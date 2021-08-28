Новую Battlefield будут продавать в комплекте с SSD

Он выйдет ограниченным тиражом. В комплект войдёт модель WD_Black SN750 SE NVMe SSD. Можно будет выбрать объём диска: 500 ГБ или 1 ТБ. Первый стоит $115, а второй — $180. Диски также будут иметь логотип Battlefield 2042. Однако самого диска с игрой в составе не будет. Её нужно будет скачивать с помощью цифрового кода.

Использовать эти SSD можно только в компьютерах, в PlayStation 5 они не пойдут.

Напомним, игра Battlefield 2042 выходит 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X / S.