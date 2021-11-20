Новую Call Of Duty убрали из основного раздела магазина PlayStation из-за секс-скандала

Игры
Сегодня в 20:19
1 мин.
Новую Call Of Duty убрали из основного раздела магазина PlayStation из-за секс-скандалаActivision Blizzard продолжают топить
Стало известно, что PlayStation убрала Call Of Duty: Vanguard из основного раздела магазина PlayStation Store. Это случилось из-за сексуального скандала, связанного с издателем игры компанией Activision Blizzard.
Activision Blizzard уже давно находится под давлением общественности, которая осуждает компанию за неприемлемое отношение к работникам. На днях руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер сообщил сотрудникам, что решил провести переоценку взаимоотношений корпорации с Activision Blizzard, а глава Sony Interactive Entertainment заявил, что разочарован издателем из-за жалоб на дискриминацию и токсичность. Кроме того, недавно вышли материалы о том, что CEO Activision Blizzard Бобби Котик знал о том, что в компании якобы совершаются сексуальные домогательства.
На фоне всего этого Sony решила сделать покупку Call Of Duty: Vanguard довольно неудобной. Игру теперь не продвигают в магазине: пропал большой баннер в карусели новых игр.
Источник: PSU