Новую Call Of Duty убрали из основного раздела магазина PlayStation из-за секс-скандала

Activision Blizzard уже давно находится под давлением общественности, которая осуждает компанию за неприемлемое отношение к работникам. На днях руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер сообщил сотрудникам, что решил провести переоценку взаимоотношений корпорации с Activision Blizzard, а глава Sony Interactive Entertainment заявил, что разочарован издателем из-за жалоб на дискриминацию и токсичность. Кроме того, недавно вышли материалы о том, что CEO Activision Blizzard Бобби Котик знал о том, что в компании якобы совершаются сексуальные домогательства.

На фоне всего этого Sony решила сделать покупку Call Of Duty: Vanguard довольно неудобной. Игру теперь не продвигают в магазине: пропал большой баннер в карусели новых игр.