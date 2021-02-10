Новую часть культовой хоррор-игры Silent Hill могут анонсировать в ближайшее время

Источником этих данных стал инсайдер под ником Dusk Golem. Он сообщил, что рассчитывать на анонс можно в ближайшее время, однако отметил, что точной даты он не знает. Помимо прочего информатор рассказал, что разработкой игры занимаются на протяжении двух лет.

Dusk Golem также поделился, что у него нет информации о том, кто выступает в роли разработчика грядущего тайтла, однако он уверен, что это точно не Konami, а некая аутсорс-студия. По его словам, все маркетинговые права на игру будут у японской компании Sony.

Инсайдер также заявил, что трейлер новой части культовой Silent Hill уже готов и выслан разработчиками в отделы SIE Worldwide Studios, которые обеспечат перевод на другие языки.