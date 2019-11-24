Новую Half-Life не потянет большинство компьютеров

Согласно официальным минимальным (!) требованиям, для запуска игры необходимо 12 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, а также видеокарта Nvidia GTX 1060 или AMD RX 580 - 6GB VRAM.

Как пишут журналисты, ссылаясь на статистику Steam, только у 45% геймеров компьютеры оснащены 12 ГБ RAM. А что касается графических карт, то подходящими обладают лишь 35% игроков.

Учитывая всё это, можно сделать вывод, что большинству пользователей апгрейд компьютера для Half-Life: Alyx влетит в копеечку.