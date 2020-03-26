Новую Half-Life всё-таки запустили без шлема виртуальной реальности

Half-Life: Alyx требует наличия гарнитуры виртуальной реальности. Именно это является «фишкой» игры и действительно может впечатлить геймера. Однако хорошие VR-шлемы, мягко говоря, не совсем доступны многим игрокам в России.

Как оказалось, играть в Half-Life: Alyx можно и без гарнитуры виртуальной реальности, только с мышью и клавиатурой. Управление работает прилично без серьёзных настроек. Посмотреть на это можно в прямом эфире на Twitch.

Конечно, игра без VR-гарнитуры сильно ограничена. Полноценно насладиться Half-Life: Alyx в таком формате не выйдет.

Отмечается, что такой режим доступен только в релизной версии игры (1.0).