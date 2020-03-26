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Новую Half-Life всё-таки запустили без шлема виртуальной реальности
Но это уже не та Half-Life: Alyx
Новую Half-Life всё-таки запустили без шлема виртуальной реальности (VR). Правда, нельзя сказать, что оно того стоило.
Half-Life: Alyx требует наличия гарнитуры виртуальной реальности. Именно это является «фишкой» игры и действительно может впечатлить геймера. Однако хорошие VR-шлемы, мягко говоря, не совсем доступны многим игрокам в России.
Как оказалось, играть в Half-Life: Alyx можно и без гарнитуры виртуальной реальности, только с мышью и клавиатурой. Управление работает прилично без серьёзных настроек. Посмотреть на это можно в прямом эфире на Twitch.
Конечно, игра без VR-гарнитуры сильно ограничена. Полноценно насладиться Half-Life: Alyx в таком формате не выйдет.
Отмечается, что такой режим доступен только в релизной версии игры (1.0).