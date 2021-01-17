Новую приставку в стиле советской «Электроники» проверили на прочность

На самом деле, «Электроника» была клоном старой Nintendo Game & Watch, которая выпускалась в 80-е годы. Nintendo возродила легендарную приставку и назвала её самой компактной на данный момент. На Game & Watch предустановлены три игры про Марио.

Тесты Зака показали, что экран новинки не слишком устойчив к царапинам. То есть класть приставку в карман с ключами лучше не стоит. Также блогер воздействовал на дисплей огнём — после этого теста на нём остались тёмные пятна, но но вскоре исчезли. Тест на изгиб Game & Watch тоже прошла.

В итоге Зак сказал, что приставка может стать отличным подарком для ребёнка (да и взрослого тоже).