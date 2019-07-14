Новые игры будут прекращать матчи, если в них будут замечены читеры

Компания Blizzard запустила новую систему борьбы с мошенничеством для игры Overwatch. О ней рассказал главный дизайнер игры Джефф Каплан (Jeff Kaplan) в июльском видео о новостях разработки.

Улучшенная античитерская система автоматически прекращает матч Overwatch, если среди игроков замечены читеры. Разработчики обещают, что читеры в таком случае столкнутся с «очень жёсткими мерами». При этом остальные игроки не пострадают и не потеряют очков в рейтинговом матче из-за обнаружения читера.

Каплан отметил, что функция пока активна только на публичных тестовых серверах (PTR). Однако ряд пользователей новостного социального ресурса Reddit сообщили, что уже сталкивались с её работой в обычных матчах.