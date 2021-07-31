Новые консоли Xbox сравнили с ПК в требовательной игре Microsoft Flight Simulator

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Сегодня в 13:44
Новые консоли Xbox сравнили с ПК в требовательной игре Microsoft Flight SimulatorИ младшую, и старшую консоли
Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits запустил Microsoft Flight Simulator на Xbox Series S/X и ПК, чтобы сравнить графику и фреймрейт на платформах.
Xbox Series S работает с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Xbox Series X — в разрешении 2560 x 1440 пикселей.
Стоит отметить, что Microsoft Flight Simulator является довольно требовательной игрой. Для неё нужны как минимум процессоры Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200 и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon RX 570.
В результате тестов младшая модель Xbox Series S, конечно, проиграла старшей. Однако всё равно обеспечила недостижимый для ПК такой же стоимости результат.
Старшую модель Xbox Series X сравнивали с топовым компьютером с видеокартой RTX 3080. Разница между платформами почти не чувствовалась.
Консоли также выдавали стабильные 30 fps почти всегда.
Авторство: ElAnalistaDeBits