Новые консоли Xbox сравнили с ПК в требовательной игре Microsoft Flight Simulator

Xbox Series S работает с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Xbox Series X — в разрешении 2560 x 1440 пикселей.

Стоит отметить, что Microsoft Flight Simulator является довольно требовательной игрой. Для неё нужны как минимум процессоры Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200 и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon RX 570.

В результате тестов младшая модель Xbox Series S, конечно, проиграла старшей. Однако всё равно обеспечила недостижимый для ПК такой же стоимости результат.

Старшую модель Xbox Series X сравнивали с топовым компьютером с видеокартой RTX 3080. Разница между платформами почти не чувствовалась.

Консоли также выдавали стабильные 30 fps почти всегда.