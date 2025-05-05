Новые подробности полумифической Half-Life 3 раскрыл инсайдер МакВикер

Half-Life 3 — миф игровой индустрии, о котором говорят с выхода Half-Life 2 в 2004 году. Фанаты ждали продолжения после клиффхэнгера в Episode Two в 2007-м, но Valve молчала, выпустив лишь VR-спин-офф Half-Life: Alyx.

HLX, по словам МакВикера, — не VR-игра, а классический шутер от первого лица с упором на физику и интерактивность окружения. Утечки из обновлений игр Valve, таких как Deadlock, показывают интеграцию ИИ и технологий AMD FSR, что говорит о финальной стадии разработки.

Подтверждений от Valve пока нет, но слухи подогревают другие источники. В марте художник Valve Евгений Евстратий упомянул работу над Half-Life 3, а инсайдер Gabe Follower намекнул, что игра завершит историю Гордона Фримена без клиффхэнгеров.