Новые подробности полумифической Half-Life 3 раскрыл инсайдер МакВикер

Опубликовано 05 мая 2025, 11:151 мин.
Новые подробности полумифической Half-Life 3 раскрыл инсайдер МакВикерС возможным анонсом в 2025 году
Долгожданная Half-Life 3, продолжение культовой серии Valve, может выйти уже в 2025 году. Как сообщает Engadget, инсайдер Тайлер МакВикер, известный точными утечками о проектах Valve, заявил в прямом эфире, что игра под кодовым названием HLX полностью играбельна от начала до конца. Анонс ожидается летом, а релиз — зимой 2025 года.
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Half-Life 3 — миф игровой индустрии, о котором говорят с выхода Half-Life 2 в 2004 году. Фанаты ждали продолжения после клиффхэнгера в Episode Two в 2007-м, но Valve молчала, выпустив лишь VR-спин-офф Half-Life: Alyx.
HLX, по словам МакВикера, — не VR-игра, а классический шутер от первого лица с упором на физику и интерактивность окружения. Утечки из обновлений игр Valve, таких как Deadlock, показывают интеграцию ИИ и технологий AMD FSR, что говорит о финальной стадии разработки.
Подтверждений от Valve пока нет, но слухи подогревают другие источники. В марте художник Valve Евгений Евстратий упомянул работу над Half-Life 3, а инсайдер Gabe Follower намекнул, что игра завершит историю Гордона Фримена без клиффхэнгеров.