Новые варианты Nintendo Switch научили запускать пиратские игры

Об этом сообщила команда Team Xecutor и опубликовала видео запуска кастомной прошивки на Switch Lite. Она уже отметилась на поприще взлома Nintendo Switch: летом 2018 года специалисты выпустили платную утилиту SX OS. Программа использовала аппаратную уязвимость процессора первой ревизии консолей. Чуть позже вышла такая же программа Atmosphere, но бесплатная.

Впрочем в том же году уязвимость закрыли. И все новые Nintendo Switch, в том числе Lite, ею не обладают. Теперь же Team Xecutor заявила, что скоро выпустит новый метод взлома. Пока неясно, будет он аппаратным или программным. Но ходят слухи, что потребуется установка дополнительного чипа в консоль.