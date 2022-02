Новые видеокарты для бюджетного игрового компьютера: Radeon RX 6500XT против GeForce GTX 1650 Super

Эксперты канала Benchmark на YouTube в одном из выпусков запустили в восьми играх конфигурации с видеокартами GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 6500XT. Среди этих игр - Shadow of the Tomb Raider, God of War, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Far Cry 6, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion. Запускались все проекты в разрешении 1080p на разных настройках графики.

Shadow of the Tomb Raider с высоким пресетом идёт со средней частотой кадров в пределах 70-73 к/с (RX 6500XT) и 71-74 к/с (GTX 1650 Super).

God of War запускалась с «оригинальными» настройками графиками. Средний FPS в ней составил с RX 6500XT - 65 к/с, с GTX 1650 Super - 58 к/с.

В Cyberpunk 2077 на умеренных настройках удалось получить в среднем с RX 6500XT - около 50 к/с, с GTX 1650 Super - около 55 к/с.

Resident Evil Village на высоких настройках давала возможность достичь 80-90 к/с в среднем с RX 6500XT, 100-110 к/с - с GTX 1650 Super.