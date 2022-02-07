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Новые видеокарты для бюджетного игрового компьютера: Radeon RX 6500XT против GeForce GTX 1650 Super

Их проверили в восьми играх
На YouTube-канале Benchmark протестировали сборки с графическими ускорителями Radeon RX 6500XT и GeForce GTX 1650 Super в восьми современных игровых проектах.
Новые видеокарты для бюджетного игрового компьютера: Radeon RX 6500XT против GeForce GTX 1650 Super

Эксперты канала Benchmark на YouTube в одном из выпусков запустили в восьми играх конфигурации с видеокартами GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 6500XT. Среди этих игр - Shadow of the Tomb Raider, God of War, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Far Cry 6, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion. Запускались все проекты в разрешении 1080p на разных настройках графики.

Shadow of the Tomb Raider с высоким пресетом идёт со средней частотой кадров в пределах 70-73 к/с (RX 6500XT) и 71-74 к/с (GTX 1650 Super).

God of War запускалась с «оригинальными» настройками графиками. Средний FPS в ней составил с RX 6500XT - 65 к/с, с GTX 1650 Super - 58 к/с.

В Cyberpunk 2077 на умеренных настройках удалось получить в среднем с RX 6500XT - около 50 к/с, с GTX 1650 Super - около 55 к/с.

Resident Evil Village на высоких настройках давала возможность достичь 80-90 к/с в среднем с RX 6500XT, 100-110 к/с - с GTX 1650 Super.

Новые видеокарты для бюджетного игрового компьютера: Radeon RX 6500XT против GeForce GTX 1650 Super

Far Cry 6 запускалась также на высоких настройках графики. Среднее значение производительности в игре составило 65 к/с с RX 6500 XT и 70 к/с с GTX 1650 Super.

С высоким пресетом в Hitman 3 средняя частота кадров равнялась 80 к/с (RX 6500 XT) и 75 к/с (GTX 1650 Super).

Horizon Zero Dawn на «оригинальных» настройках даёт возможность получить в среднем 64 к/с с RX 6500 XT и 65 к/с - с GTX 1650 Super.

Watch Dogs Legion была запущена с высоким пресетом. В среднем здесь производительность составила 65 к/с с RX 6500 XT и около 70 к/с с GTX 1650 Super.

Конфигурации ПК:

  • видеокарта Sapphire PULSE RX 6500 XT 4GB/ZOTAC GeForce GTX 1650 SUPER 4GB;
  • процессор Intel Core i5-12600K;
  • материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero;
  • оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz;
  • SSD Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
  • система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
  • блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.
Источник: Benchmark
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