Новые видеокарты для бюджетного игрового компьютера: Radeon RX 6500XT против GeForce GTX 1650 Super

Новые видеокарты для бюджетного игрового компьютера: Radeon RX 6500XT против GeForce GTX 1650 SuperИх проверили в восьми играх
Эксперты канала Benchmark на YouTube в одном из выпусков запустили в восьми играх конфигурации с видеокартами GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 6500XT. Среди этих игр - Shadow of the Tomb Raider, God of War, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Far Cry 6, Hitman 3, Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion. Запускались все проекты в разрешении 1080p на разных настройках графики.
Shadow of the Tomb Raider с высоким пресетом идёт со средней частотой кадров в пределах 70-73 к/с (RX 6500XT) и 71-74 к/с (GTX 1650 Super).
God of War запускалась с «оригинальными» настройками графиками. Средний FPS в ней составил с RX 6500XT - 65 к/с, с GTX 1650 Super - 58 к/с.
В Cyberpunk 2077 на умеренных настройках удалось получить в среднем с RX 6500XT - около 50 к/с, с GTX 1650 Super - около 55 к/с.
Resident Evil Village на высоких настройках давала возможность достичь 80-90 к/с в среднем с RX 6500XT, 100-110 к/с - с GTX 1650 Super.
Far Cry 6 запускалась также на высоких настройках графики. Среднее значение производительности в игре составило 65 к/с с RX 6500 XT и 70 к/с с GTX 1650 Super.
С высоким пресетом в Hitman 3 средняя частота кадров равнялась 80 к/с (RX 6500 XT) и 75 к/с (GTX 1650 Super).
Horizon Zero Dawn на «оригинальных» настройках даёт возможность получить в среднем 64 к/с с RX 6500 XT и 65 к/с - с GTX 1650 Super.
Watch Dogs Legion была запущена с высоким пресетом. В среднем здесь производительность составила 65 к/с с RX 6500 XT и около 70 к/с с GTX 1650 Super.
Конфигурации ПК:
- видеокарта Sapphire PULSE RX 6500 XT 4GB/ZOTAC GeForce GTX 1650 SUPER 4GB;
- процессор Intel Core i5-12600K;
- материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz;
- SSD Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.