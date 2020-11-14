Новые Xbox и PlayStation сравнили в последней Assassin's Creed

Авторы YouTube-канала VG Tech смотрели на значение FPS во время игры и на той, и на другой приставке. Ради интереса Assassin's Creed: Valhalla запустили и на младшей консоли Microsoft Xbox Series S. На ней FPS, конечно, был в два раза меньше.

Что касается PlayStation 5 и Xbox Series X, то между ними существенной разницы замечено не было. На обеих консолях Assassin's Creed: Valhalla выдавала стабильные 60 FPS. Журналисты также напоминают, что на PS5 работает полная вертикальная синхронизация, а на Xbox — адаптивная.

Ещё обе консоли могут обеспечивать динамическое 4K. На PlayStation 5 минимальное разрешение даже немного выше — 1620p против 1440p. Другим преимуществом PS5 является быстрая первая загрузка с домашнего экрана.