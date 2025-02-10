Новый чехол для PS5 исправил недостатки дизайна и сделал его похожим на Xbox

Используя 3D-сканер Creality CR-Scan Raptor стоимостью 1500 долларов, Джонстон снял точные размеры. После нескольких доработок дизайна он напечатал 3D-панели, вдохновленные многослойной конструкцией PS4 и системой вентиляции Xbox One S. Эти панели легко защелкиваются и работают как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.

Изначально напечатанный в серебристо-черном цвете, дизайн Джонстона может быть выполнен в нескольких цветовых вариантах. Сейчас он ведет переговоры с производителями и дорабатывает дизайн, чтобы… избежать юридических проблем с Microsoft.