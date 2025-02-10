Новый чехол для PS5 исправил недостатки дизайна и сделал его похожим на Xbox

Опубликовано 10 февраля 2025, 18:001 мин.
Новый чехол для PS5 исправил недостатки дизайна и сделал его похожим на XboxПрошлого поколения
Асимметричный дизайн PlayStation 5 делает ее неудобной при горизонтальном расположении, поэтому для устойчивости требуются небольшие пластиковые ножки. Ютубер Девин Джонстон решил исправить эту проблему, создав специальные сменные панели, которые улучшают как форму, так и функциональность. И делают консоль похожей на Xbox.
© Devyn Johnston
Используя 3D-сканер Creality CR-Scan Raptor стоимостью 1500 долларов, Джонстон снял точные размеры. После нескольких доработок дизайна он напечатал 3D-панели, вдохновленные многослойной конструкцией PS4 и системой вентиляции Xbox One S. Эти панели легко защелкиваются и работают как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.
Изначально напечатанный в серебристо-черном цвете, дизайн Джонстона может быть выполнен в нескольких цветовых вариантах. Сейчас он ведет переговоры с производителями и дорабатывает дизайн, чтобы… избежать юридических проблем с Microsoft.