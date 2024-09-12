Новый чит-код к игре Doom нашли спустя 27 лет

Опубликовано 12 сентября 2024, 04:301 мин.
Новый чит-код к игре Doom нашли спустя 27 летПорт для Sega Saturn
Бо, реверс-инженер, специализирующийся на играх для Sega Saturn, недавно обнаружил ранее неизвестный чит-код для «неудачной» версии Doom. Чит-код, опубликованный в X (бывший Twitter), — X, вправо, B, Y, X, вправо, B, Y — позволяет игрокам видеть сквозь стены как на подстанции Марса, так и в Аду.
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Несмотря на интригующую находку, проблемы порта на Saturn остались практически неизменными. Игру продолжают критиковать за слабую графику и производительность по сравнению с другими версиями. Тем не менее, этот чит-код дает редкую возможность взглянуть на скрытые места игры.
Порт Doom на Sega Saturn вышел в 1997 году и был известен своими проблемами с производительностью и графикой. Он был создан для того, чтобы продемонстрировать возможности Saturn в 3D-играх, но в результате имел множество технических недостатков, таких как низкое качество текстур и проблемы с частотой кадров. Несмотря на это, он стал важным примером адаптации популярных PC-игр на консоли того времени.