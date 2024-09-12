Новый чит-код к игре Doom нашли спустя 27 лет

Несмотря на интригующую находку, проблемы порта на Saturn остались практически неизменными. Игру продолжают критиковать за слабую графику и производительность по сравнению с другими версиями. Тем не менее, этот чит-код дает редкую возможность взглянуть на скрытые места игры.

Порт Doom на Sega Saturn вышел в 1997 году и был известен своими проблемами с производительностью и графикой. Он был создан для того, чтобы продемонстрировать возможности Saturn в 3D-играх, но в результате имел множество технических недостатков, таких как низкое качество текстур и проблемы с частотой кадров. Несмотря на это, он стал важным примером адаптации популярных PC-игр на консоли того времени.