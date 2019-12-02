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Новый электропикап Tesla Cybertruck появится в GTA V
А посмотреть как это будет можно уже сейчас
Электрический пикап Cybertruck от Tesla был представлен в прошлом месяце, однако он все еще остается на слуху. Футуристичный автомобиль оказался настолько популярным, что в течение первых двух дней продаж его заказали более 146 тысяч человек, тогда как объем заказов и вовсе превысил 200 тысяч штук. Кроме того, первый электропикап Tesla уже успел обзавестись модом для игры GTA 5.
Напомним, что производство новинки начнется только в 2021 году, но покататься на нем в виртуальности в скором времени сможет любой желающий. Так, энтузиастом было опубликовано видео, в котором демонстрируется езда Cybertruck в GTA 5. Сообщается, что на данный момент мод готов не полностью, но пользователи Youtube дали понять автору, что это нужно сделать как можно быстрее.
Нужно признать, что даже актуальный мод выглядит очень реалистично, словом, Илону Маску точно понравится.