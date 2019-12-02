Новый электропикап Tesla Cybertruck появится в GTA V

Напомним, что производство новинки начнется только в 2021 году, но покататься на нем в виртуальности в скором времени сможет любой желающий. Так, энтузиастом было опубликовано видео, в котором демонстрируется езда Cybertruck в GTA 5. Сообщается, что на данный момент мод готов не полностью, но пользователи Youtube дали понять автору, что это нужно сделать как можно быстрее.

Нужно признать, что даже актуальный мод выглядит очень реалистично, словом, Илону Маску точно понравится.