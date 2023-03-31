"Новый Год" от мира видеоигр отменен: E3 в этом году проводиться не будет

Этому предшествовали заявления крупнейших игровых компаний о том, что E3 этого года они пропустят, некоторые из них заявили о проведении собственного мероприятия. В письме также не содержится никаких намеков на возможность возвращения E3 в будущем.

Выставка E3 более двух десятилетий была одним из основных событий в игровой индустрии, предоставляя издателям и разработчикам платформу для демонстрации своих последних продуктов и инноваций игровому сообществу.