"Новый Год" от мира видеоигр отменен: E3 в этом году проводиться не будет

"Новый Год" от мира видеоигр отменен: E3 в этом году проводиться не будетБудет ли будущем – загадка
Ассоциация производителей ПО и компьютерных игр (ESA) объявила об отмене выставки Electronic Entertainment Expo (E3) в этом году, сообщают источники IGN. Мероприятие, которое должно было состояться в июне, было отменено из-за отсутствия интереса со стороны индустрии, о чем говорится в электронном письме, разосланном членам ESA.
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Этому предшествовали заявления крупнейших игровых компаний о том, что E3 этого года они пропустят, некоторые из них заявили о проведении собственного мероприятия. В письме также не содержится никаких намеков на возможность возвращения E3 в будущем.
Выставка E3 более двух десятилетий была одним из основных событий в игровой индустрии, предоставляя издателям и разработчикам платформу для демонстрации своих последних продуктов и инноваций игровому сообществу.