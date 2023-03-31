Игры
10:53, 31 марта 2023
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"Новый Год" от мира видеоигр отменен: E3 в этом году проводиться не будет

Будет ли будущем – загадка

Ассоциация производителей ПО и компьютерных игр (ESA) объявила об отмене выставки Electronic Entertainment Expo (E3) в этом году, сообщают источники IGN. Мероприятие, которое должно было состояться в июне, было отменено из-за отсутствия интереса со стороны индустрии, о чем говорится в электронном письме, разосланном членам ESA.

"Новый Год" от мира видеоигр отменен: E3 в этом году проводиться не будет

Фото: Unsplash

Этому предшествовали заявления крупнейших игровых компаний о том, что E3 этого года они пропустят, некоторые из них заявили о проведении собственного мероприятия. В письме также не содержится никаких намеков на возможность возвращения E3 в будущем.

Выставка E3 более двух десятилетий была одним из основных событий в игровой индустрии, предоставляя издателям и разработчикам платформу для демонстрации своих последних продуктов и инноваций игровому сообществу.

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