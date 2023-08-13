Новый рубеж: в Steam появилась игра, которой нужны 32 ГБ оперативной памяти

Новый рубеж: в Steam появилась игра, которой нужны 32 ГБ оперативной памятиСама игра весит 50 ГБ
После почти двух десятилетий ожиданий THQ Nordic официально представила Titan Quest 2, продолжение любимой многими RPG-франшизы. Оригинальная игра Titan Quest, выпущенная в 2006 году, собрала преданных поклонников и впоследствии была переиздана на различных платформах. Теперь ожидание закончилось, так как Titan Quest 2 выйдет на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Вот только есть нюанс.
Первая игра покорила игроков своим сюжетом, антуражем и боевкой в стиле Diablo, и THQ Nordic хочет добиться еще большего в продолжении. Обещая гибкую систему персонажей, значимый лут, захватывающие бои и кооперативную игру в тщательно проработанном мире.
Созданная на движке Unreal Engine 5, игра будет представлять собой обширную среду открытого мира ручной работы с динамичными сменами дня и ночи и погодными циклами. Игра весит всего 50 ГБ (в современных реалиях это действительно мало), однако оперативной памяти она «жрет» неприлично много – 32 ГБ на максимальных настройках графики.
Учитывая, что Wolfenstein II: The New Colossus, которая вышла в 2017 году и которая выглядит намного лучше Titan Quest 2, весит 55 ГБ, а требует всего 16 ГБ ОЗУ, можно с уверенностью сказать, что где-то THQ Nordic с ее Titan Quest 2 свернула не туда.