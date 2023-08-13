Новый рубеж: в Steam появилась игра, которой нужны 32 ГБ оперативной памяти

Первая игра покорила игроков своим сюжетом, антуражем и боевкой в стиле Diablo, и THQ Nordic хочет добиться еще большего в продолжении. Обещая гибкую систему персонажей, значимый лут, захватывающие бои и кооперативную игру в тщательно проработанном мире.

Созданная на движке Unreal Engine 5, игра будет представлять собой обширную среду открытого мира ручной работы с динамичными сменами дня и ночи и погодными циклами. Игра весит всего 50 ГБ (в современных реалиях это действительно мало), однако оперативной памяти она «жрет» неприлично много – 32 ГБ на максимальных настройках графики.