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Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах
Но пока только в Южной Корее
Недавно облачный игровой сервис GeForce Now от NVIDIA официально пришёл в Россию. Он позволяет запускать современные игры на не очень мощных компьютерах. Главное, чтобы интернет-соединение было стабильным. Теперь NVIDIA принесла GeForce Now и на смартфоны.
Правда, пока опробовать опцию могут только жители Южной Кореи. Приложение GeForce Now можно скачать на территории страны прямо в магазине Google Play. Но, в принципе, файл apk может загрузить любой желающий, однако не факт, что всё будет работать как надо.
Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ. Для игр может понадобиться геймпад, поэтому его стоит подключить по Bluetooth.
Стоит отметить, что мобильная версия GeForce Now находится в стадии бета-тестирования.
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