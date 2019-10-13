Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах

Правда, пока опробовать опцию могут только жители Южной Кореи. Приложение GeForce Now можно скачать на территории страны прямо в магазине Google Play. Но, в принципе, файл apk может загрузить любой желающий, однако не факт, что всё будет работать как надо.

Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ. Для игр может понадобиться геймпад, поэтому его стоит подключить по Bluetooth.

Стоит отметить, что мобильная версия GeForce Now находится в стадии бета-тестирования.