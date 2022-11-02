Новый шлем виртуальной реальности Sony будет дороже PlayStation 5

Предварительные заказы на PSVR2 начнутся 15 ноября и будут ограничены интернет-магазином Sony на многих рынках, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Игры, включая Horizon Call of the Mountain, также будут доступны для предварительного заказа в конце этого месяца.

Гарнитура PSVR2 - это значительная модернизация по сравнению с первой версией, с OLED-экраном, 110-градусным полем зрения и поддержкой 4K HDR. Она также поддерживает частоту до 120 Гц для более плавной частоты кадров и игрового процесса.

Новые контроллеры PSVR2 Sense в форме сферы включают адаптивные триггеры и тактильную обратную связь, как и DualSense, а также могут распознавать прикосновения отдельных пальцев.

Но вы не сможете играть в оригинальные игры PSVR через новый шлем.

Sony также анонсировала 11 новых игр для PSVR2: