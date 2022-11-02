Игры
19:43, 02 ноября 2022
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Новый шлем виртуальной реальности Sony будет дороже PlayStation 5

И не будет поддерживать игры с прошлого шлема

Sony начнет продажу гарнитуры виртуальной реальности PSVR2 22 февраля по цене $549,99. В комплекте с гарнитурой VR будут контроллеры Sense и стереонаушники, но зарядная станция для контроллеров Sense будет продаваться отдельно по цене $49,99.

Новый шлем виртуальной реальности Sony будет дороже PlayStation 5

Предварительные заказы на PSVR2 начнутся 15 ноября и будут ограничены интернет-магазином Sony на многих рынках, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Игры, включая Horizon Call of the Mountain, также будут доступны для предварительного заказа в конце этого месяца.

Гарнитура PSVR2 - это значительная модернизация по сравнению с первой версией, с OLED-экраном, 110-градусным полем зрения и поддержкой 4K HDR. Она также поддерживает частоту до 120 Гц для более плавной частоты кадров и игрового процесса.

Новые контроллеры PSVR2 Sense в форме сферы включают адаптивные триггеры и тактильную обратную связь, как и DualSense, а также могут распознавать прикосновения отдельных пальцев.

Но вы не сможете играть в оригинальные игры PSVR через новый шлем.

Sony также анонсировала 11 новых игр для PSVR2:

  • The Dark Pictures: Switchback VR

  • Cities VR - Enhanced Edition

  • Crossfire: Sierra Squad

  • The Light Brigade

  • Cosmonious High

  • Hello Neighbor: Search and Rescue

  • Jurassic World Aftermath Collection

  • Pistol Whip VR

  • Zenith: The Last City

  • After the Fall

  • Tentacular

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