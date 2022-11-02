Новый шлем виртуальной реальности Sony будет дороже PlayStation 5

Новый шлем виртуальной реальности Sony будет дороже PlayStation 5И не будет поддерживать игры с прошлого шлема
Sony начнет продажу гарнитуры виртуальной реальности PSVR2 22 февраля по цене $549,99. В комплекте с гарнитурой VR будут контроллеры Sense и стереонаушники, но зарядная станция для контроллеров Sense будет продаваться отдельно по цене $49,99.
Предварительные заказы на PSVR2 начнутся 15 ноября и будут ограничены интернет-магазином Sony на многих рынках, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Игры, включая Horizon Call of the Mountain, также будут доступны для предварительного заказа в конце этого месяца.
Гарнитура PSVR2 - это значительная модернизация по сравнению с первой версией, с OLED-экраном, 110-градусным полем зрения и поддержкой 4K HDR. Она также поддерживает частоту до 120 Гц для более плавной частоты кадров и игрового процесса.
Новые контроллеры PSVR2 Sense в форме сферы включают адаптивные триггеры и тактильную обратную связь, как и DualSense, а также могут распознавать прикосновения отдельных пальцев.
Но вы не сможете играть в оригинальные игры PSVR через новый шлем.
Sony также анонсировала 11 новых игр для PSVR2:
The Dark Pictures: Switchback VR
Cities VR - Enhanced Edition
Crossfire: Sierra Squad
The Light Brigade
Cosmonious High
Hello Neighbor: Search and Rescue
Jurassic World Aftermath Collection
Pistol Whip VR
Zenith: The Last City
After the Fall
Tentacular