Новый VR-шлем Valve сделал акцент не только на ПК-играх, но и Android

Valve скоро выпустит серию новых устройств. Среди устройств, что появятся в начале 2026 года, — Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame. Особое внимание привлекла Steam Frame — VR-гарнитура, которая позволит играть как в VR, так и в обычные игры через стриминг или устанавливать их прямо на устройство. Так, стало известно, что Valve планирует привлечь разработчиков Android-игр к своей платформе.