Новый VR-шлем Valve сделал акцент не только на ПК-играх, но и Android

Опубликовано 13 ноября 2025, 18:371 мин.
Новый VR-шлем Valve сделал акцент не только на ПК-играх, но и AndroidValve приглашает Android-разработчиков в Steam
Valve скоро выпустит серию новых устройств. Среди устройств, что появятся в начале 2026 года, — Steam Controller, Steam Machine и Steam Frame. Особое внимание привлекла Steam Frame — VR-гарнитура, которая позволит играть как в VR, так и в обычные игры через стриминг или устанавливать их прямо на устройство. Так, стало известно, что Valve планирует привлечь разработчиков Android-игр к своей платформе.
© Valve
Компания предоставит наборы для разработчиков, чтобы сделать процесс переноса игр на Steam “максимально простым”.
Как пишут СМИ, к 2025 году VR- и AR-гарнитуры стали доступнее, но “по-настоящему привлекательного ПО” пока мало. Поэтому Valve хочет обеспечить высокую производительность игр, работающих нативно на SteamOS.