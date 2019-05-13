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Сегодня 18:38

Новых тамагочи научили жениться и размножаться

Культовая игрушка вернулась в новой версии
Компания Bandai представила улучшенную версию знаменитой тамагочи — Tamagotchi On. Журналисты портала Gizmodo сделали обзор на неё и рассказали, что появилось нового в игрушке.

Новая модель выглядит как привычное яйцо. Она подключается к смартфону или планшету через Bluetooth и LTE. Гаджеты можно использовать для обмена персонажами и получения подарков. Само «яйцо» оснащено цветным экраном диагональю 2,25 дюйма.

В целом, задачи у игры остались те же: нужно поддерживать жизнь и хорошее состояние питомца. Однако теперь тамагочи могут жениться друг на друге и оставлять потомство. На одном устройстве могут находиться до 16 поколений тамагочи.

Продажи Tamagotchi On начнутся этим летом в Японии и США. Стоить устройство будет примерно 60$.

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