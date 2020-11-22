Новым консолям предсказали семь лет жизни

Райан в интервью GQ предположил, что «облако» станет более значимым в ближайшие несколько лет. Пока у таких сервисов есть проблемы с бизнес-моделью и технологиями. Сейчас Sony внимательно следит за направлением облачных игр, продолжает свои исследования и инвестиции.

Райна также упомянул, что ранее аналитики предсказывали, будто в 2020 году игры на консолях уже не будут никому нужны. Но практика показала, что PS5 и Xbox Series X всё ещё хотят купить многие люди. А вот облачный игровой потоковый сервис Google Stadia им не нужен.