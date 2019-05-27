NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой

Сообщается, что Quake II RTX включает в себя первые три уровня классической игры в режиме single-player. Для её запуска, конечно, нужен графический процессор NVIDIA GeForce RTX, который может отрисовать визуальные эффекты в реальном времени.

На видео можно посмотреть, насколько метод трассировки лучей действительно улучшил внешний вид игры в сравнении с версией 1997 года.