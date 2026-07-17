Nvidia намерена сделать ARM-компьютеры полноценными игровыми платформами

Причина отсутствия поддержки в том, что ARM-процессоры используют другую архитектуру, чем привычные x86-чипов Intel и AMD. Поэтому игры, написанные для x86, не работают на ARM напрямую.

Теперь Nvidia заявляет, что RTX Spark получит нативные версии многих крупных игр. Например, Alan Wake II уже работает с частотой более 90 кадров в секунду с использованием технологий масштабирования и генерации кадров. Также подтверждена поддержка античитерских систем.