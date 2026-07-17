Игры
Опубликовано 17 июля 2026, 11:41
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Nvidia намерена сделать ARM-компьютеры полноценными игровыми платформами

У Qualcomm планы похожие
Как пишут СМИ Nvidia намерена решить главную проблему игр на ARM-устройствах — недостаток поддержки. Так, ради процессора RTX Spark намерено заключить партнёрство с крупными издателями, включая Sega, Capcom, Konami и Riot Games.
Nvidia намерена сделать ARM-компьютеры полноценными игровыми платформами

© Nvidia

Причина отсутствия поддержки в том, что ARM-процессоры используют другую архитектуру, чем привычные x86-чипов Intel и AMD. Поэтому игры, написанные для x86, не работают на ARM напрямую.

Теперь Nvidia заявляет, что RTX Spark получит нативные версии многих крупных игр. Например, Alan Wake II уже работает с частотой более 90 кадров в секунду с использованием технологий масштабирования и генерации кадров. Также подтверждена поддержка античитерских систем.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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