Nvidia намерена сделать ARM-компьютеры полноценными игровыми платформами

Опубликовано 17 июля 2026, 11:411 мин.
Nvidia намерена сделать ARM-компьютеры полноценными игровыми платформамиУ Qualcomm планы похожие
Как пишут СМИ Nvidia намерена решить главную проблему игр на ARM-устройствах — недостаток поддержки. Так, ради процессора RTX Spark намерено заключить партнёрство с крупными издателями, включая Sega, Capcom, Konami и Riot Games.
© Nvidia
Причина отсутствия поддержки в том, что ARM-процессоры используют другую архитектуру, чем привычные x86-чипов Intel и AMD. Поэтому игры, написанные для x86, не работают на ARM напрямую.
Теперь Nvidia заявляет, что RTX Spark получит нативные версии многих крупных игр. Например, Alan Wake II уже работает с частотой более 90 кадров в секунду с использованием технологий масштабирования и генерации кадров. Также подтверждена поддержка античитерских систем.