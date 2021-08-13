NVIDIA обновила тарифы сервиса для запуска игр на слабых компьютерах

Уже с сегодняшнего дня пользователи могут подключить однодневную Премиум-подписку или Премиум Ночь. Первая стоит 249 рублей. Подписка активируется на 24 часа и не продлевается автоматически, даже если карта привязана. Она позволяет опробовать Премиум. В GFN.RU рассказали, что ввели такой однодневный вариант из-за большого количества пользовательских запросов. В ближайшие выходные с «Премиум 1 День» можно будет бесплатно сыграть в Rainbow Six Siege или опробовать новое дополнение для Assassin’s Creed Valhalla — «Осада Парижа».

«Премиум Ночь» стоит 399 рублей в месяц. Она открывает доступ к Премиуму с 01:00 до 13:00 по московскому времени. В остальное время это Базовая подписка.

Последняя, кстати, изменилась. В бесплатном доступе продолжительность игровой сессии составит 30 минут. Затем нужно будет переподключиться.