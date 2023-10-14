Nvidia решила повысить цену на GeForce Now, но не в США

Nvidia решила повысить цену на GeForce Now, но не в СШАНасколько сильно
GeForce Now, облачный игровой сервис Nvidia, с 1 ноября повысит цены на тарифный план Ultimate в некоторых регионах. Повышение цен затронет Канаду, Великобританию и Европу, но не США.
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Месячные тарифные планы в Канаде подорожают на 6 канадских долларов, в Великобритании - на 2 фунта стерлингов, а в Европе - еще на 2 евро. Шестимесячные тарифные планы подорожают на 20 канадских долларов, 10 фунтов стерлингов и 10 евро соответственно.
Nvidia заявила, что корректировка цен необходима для учета возросших операционных расходов в затронутых странах.
Это уже третье повышение цен на высший уровень GeForce Now, причем в 2021 году Nvidia дважды удваивала стоимость. План Ultimate предлагает улучшенную графику и более низкую задержку, что немного оправдывает более высокую стоимость.