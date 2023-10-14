Nvidia решила повысить цену на GeForce Now, но не в США

Месячные тарифные планы в Канаде подорожают на 6 канадских долларов, в Великобритании - на 2 фунта стерлингов, а в Европе - еще на 2 евро. Шестимесячные тарифные планы подорожают на 20 канадских долларов, 10 фунтов стерлингов и 10 евро соответственно.

Nvidia заявила, что корректировка цен необходима для учета возросших операционных расходов в затронутых странах.

Это уже третье повышение цен на высший уровень GeForce Now, причем в 2021 году Nvidia дважды удваивала стоимость. План Ultimate предлагает улучшенную графику и более низкую задержку, что немного оправдывает более высокую стоимость.