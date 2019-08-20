NVIDIA тестирует сервис, который даёт попробовать современную графику без покупки дорогих видеокарт

Возможность появилась благодаря модернизации удаленных серверов GeForce Now. Пока, конечно, опция ограничена и доступна только для жителей Германии и Северной Калифорнии. Очевидно, что перевод всех мощностей на видеокарты GeForce RTX потребует времени. Поэтому жителям других стран нужно чуть-чуть подождать.

Также вчера на выставке Gamescom 2019 NVIDIA подтвердила, что GeForce Now станет доступна для всех Android-устройств уже в этом году. Это значит, что официальный запуск сервиса не за горами. Вероятно, в октябре-ноябре, дабы не отставать от конкурентов Google Stadia и Microsoft xCloud.