NVIDIA «засветила» скорый анонс новой версии консоли Nintendo Switch

Обе модели консоли — и Switch Lite, и обычная — работают на последней версии NVIDIA Tegra X1 Mariko. Источник сообщил Gamereactor, что компания намерена остановить производство этого процессора в 2021 году. Что случится с текущими версиями консоли после этого, неясно.

Эта новость косвенно подтверждает слухи о выпуске новой модели Switch в этом году. Ожидается выход Pro-модели, которая будет предлагать повышенные разрешение и FPS.