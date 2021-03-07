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NVIDIA «засветила» скорый анонс новой версии консоли Nintendo Switch
Компания прекратит выпускать чипы для старой Nintendo Switch
Вокруг новой версии Nintendo Switch в последнее время ходит всё больше слухов. На днях издание Bloomberg сообщило, что Nintendo и Samsung заключили сделку по OLED панелям. Теперь же источник, знакомый с вопросом, рассказал Gamereactor, что NVIDIA останавливает производство однокристальных систем для оригинальной Nintendo Switch.
Обе модели консоли — и Switch Lite, и обычная — работают на последней версии NVIDIA Tegra X1 Mariko. Источник сообщил Gamereactor, что компания намерена остановить производство этого процессора в 2021 году. Что случится с текущими версиями консоли после этого, неясно.
Эта новость косвенно подтверждает слухи о выпуске новой модели Switch в этом году. Ожидается выход Pro-модели, которая будет предлагать повышенные разрешение и FPS.