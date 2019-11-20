Облачная «приставка» Google Stadia оказалась слишком «прожорливой»

Предполагалось, что Stadia будет «потреблять» около 15,75 ГБ в час во время игры с разрешением 4K при 60 FPS. Однако теперь выясняется, что сервису потребуется до 20 ГБ.

При более низком разрешении ситуация не лучше. При 1080p и 60 FPS за минуту игры уходит около 119 Мб. За час это уже более 7 ГБ.

На смартфоне Pixel 3a, например, сервис «сжирает» до 10,2 ГБ в час. Это может стать плохой новостью для пользователей с ограниченным объёмом трафика. Даже сериалы на Netflix смотреть получается не так накладно: в HD-качестве расход трафика составляет примерно 3 ГБ в час.