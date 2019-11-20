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Облачная «приставка» Google Stadia оказалась слишком «прожорливой»
Google чего-то недосказала
Вчера в США запустился облачный игровой сервис Google Stadia. Платформу, которой пророчили триумфальную победу над стандартными игровыми приставками, уже успели раскритиковать эксперты и геймеры. Обнаружилось, что она требует больше трафика, чем ранее заявляла Google.
Предполагалось, что Stadia будет «потреблять» около 15,75 ГБ в час во время игры с разрешением 4K при 60 FPS. Однако теперь выясняется, что сервису потребуется до 20 ГБ.
При более низком разрешении ситуация не лучше. При 1080p и 60 FPS за минуту игры уходит около 119 Мб. За час это уже более 7 ГБ.
На смартфоне Pixel 3a, например, сервис «сжирает» до 10,2 ГБ в час. Это может стать плохой новостью для пользователей с ограниченным объёмом трафика. Даже сериалы на Netflix смотреть получается не так накладно: в HD-качестве расход трафика составляет примерно 3 ГБ в час.