Облачный «Игровой хаб» Samsung появится на телефонах Galaxy

Ранее ставший хитом на телевизорах Samsung, Gaming Hub является «хабом» облачных игровых сервисов. Он объединяет в том числе GeForce Now и Xbox Cloud Gaming, в одном приложении, избавляя вас от необходимости жонглировать несколькими приложениями и учетными записями. Мобильная версия Hub может похвастаться новой функцией, позволяющей сразу же переходить к играм без длительной загрузки.

Хотя подробности пока не разглашаются, Gaming Hub, скорее всего, будет служить центральным местом для загруженных и облачных игр. Загруженные игры из Play Store или Galaxy Store, предположительно, будут автоматически сохраняться в приложении, а облачные игры будут отнесены к отдельной категории.

В настоящее время мобильный Gaming Hub находится в стадии бета-тестирования с ограниченным выбором игр, но ожидается, что после запуска он значительно расширится.