Облачный игровой сервис NVIDIA продлил бесплатный доступ в России до конца 2020 года

GFN.RU начал работать 3 октября 2019 года. Согласно пресс-релизу компании, на начало сентября 2020 года библиотека игр сервиса превысила 650 наименований. Первое время GFN.RU был доступен только для ПК, позже в него добавили совместимость с Android-устройствами. Сервис поддерживает новые технологии NVIDIA, в том числе трассировку лучей RTX и систему сглаживания DLSS 2.0.

С 23 марта сервис стал бесплатным, пользователи даже без привязки банковской карты могли попробовать облачный гейминг. Теперь компания решила увеличить период бесплатного доступа до конца 2020 года.