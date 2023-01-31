Обнаружена «целая индустрия» эротических обложек для компьютерных игр

12:04, 31 января 2023
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Обнаружена «целая индустрия» эротических обложек для компьютерных игрИ ведь кто-то это покупает
Недавно пользователи заметили, что при поиске в Google стали появляться объявления, рекламирующие эротические обложки для игр с eBay. Оказалось, что это целая индустрия.
Фото: DTF
Журналисты обратили на это внимание и выяснили, что на eBay есть множество продавцов эротических бокс-артов для игр. Среди них Resident Evil, Overwatch 2, NieR: Automata, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact и Cyberpunk 2077. В среднем такие боксы стоят около 1100 рублей.
Журналисты пришли к выводу, что продавцы просто берут эротические картинки в интернете, не запрашивая разрешения у художников.
DTF