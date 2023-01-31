Игры
12:04, 31 января 2023
1 мин.

Обнаружена «целая индустрия» эротических обложек для компьютерных игр

И ведь кто-то это покупает

Недавно пользователи заметили, что при поиске в Google стали появляться объявления, рекламирующие эротические обложки для игр с eBay. Оказалось, что это целая индустрия.

Обнаружена «целая индустрия» эротических обложек для компьютерных игр

Фото: DTF

Журналисты обратили на это внимание и выяснили, что на eBay есть множество продавцов эротических бокс-артов для игр. Среди них Resident Evil, Overwatch 2, NieR: Automata, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact и Cyberpunk 2077. В среднем такие боксы стоят около 1100 рублей.

Журналисты пришли к выводу, что продавцы просто берут эротические картинки в интернете, не запрашивая разрешения у художников.

Обнаружена «целая индустрия» эротических обложек для компьютерных игр

DTF

Источник:DTF
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