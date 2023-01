Обнаружена «целая индустрия» эротических обложек для компьютерных игр

Журналисты обратили на это внимание и выяснили, что на eBay есть множество продавцов эротических бокс-артов для игр. Среди них Resident Evil, Overwatch 2, NieR: Automata, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Genshin Impact и Cyberpunk 2077. В среднем такие боксы стоят около 1100 рублей.

Журналисты пришли к выводу, что продавцы просто берут эротические картинки в интернете, не запрашивая разрешения у художников.