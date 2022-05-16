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Обнаружено неожиданное влияние компьютерных игр на IQ ребёнка

Положительное влияние
Распространено мнение, будто увлечение компьютерными играми «отупляет» детей. Исследователи предоставили опровержение этому мифу.
Обнаружено неожиданное влияние компьютерных игр на IQ ребёнка

Учёные проанализировали данные о времени, проведённом за экраном у 9855 детей в возрасте 9–10 лет из США. В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час за видеоиграми и полчаса за общением в интернете.

Два года спустя учёные получили доступ к данным более чем 5000 детей из первого исследования. За прошедший период у тех участников исследования, которые сообщили, что тратят на видеоигры больше времени, чем обычно, наблюдалось увеличение IQ на 2,5 балла по сравнению со средним показателем.

Интеллект детей был проверен в задачах, которые включали понимание прочитанного, визуально-пространственную обработку, проверку память, гибкости мышления и самоконтроля.

«Наши результаты подтверждают утверждение о том, что время, проведённое за экраном, как правило, не ухудшает когнитивные способности детей и что видеоигры действительно могут помочь повысить интеллект», — отметили исследователи.

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