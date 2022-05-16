Обнаружено неожиданное влияние компьютерных игр на IQ ребёнка

Учёные проанализировали данные о времени, проведённом за экраном у 9855 детей в возрасте 9–10 лет из США. В среднем дети проводили 2,5 часа в день за просмотром телевизора или онлайн-видео, 1 час за видеоиграми и полчаса за общением в интернете.

Два года спустя учёные получили доступ к данным более чем 5000 детей из первого исследования. За прошедший период у тех участников исследования, которые сообщили, что тратят на видеоигры больше времени, чем обычно, наблюдалось увеличение IQ на 2,5 балла по сравнению со средним показателем.

Интеллект детей был проверен в задачах, которые включали понимание прочитанного, визуально-пространственную обработку, проверку память, гибкости мышления и самоконтроля.

«Наши результаты подтверждают утверждение о том, что время, проведённое за экраном, как правило, не ухудшает когнитивные способности детей и что видеоигры действительно могут помочь повысить интеллект», — отметили исследователи.