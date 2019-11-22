Игры
Сегодня 19:33
Обнаружился ещё один недостаток облачной игровой консоли Google
Как будто их недостаточно
Игровая облачная платформа Google Stadia вышла совсем недавно, но уже успела собрать негативные отзывы. Выяснилось, что она не только требует слишком много трафика и демонстрирует большие задержки, но и перегревается.
Точнее, перегревается адаптер Chromecast Ultra. К счастью, он отключается, прежде чем успевает свершиться что-то совсем нехорошее.
О проблеме сообщили пользователи Reddit. Интересно, что сама Google заявляет, будто нагрев адаптера вполне нормален. Но, сдаётся, что не до такой степени.
Конечно, Chromecast Ultra, по сути, просто выполняет функцию трансляции видео. Так что сам сервис Google Stadia может быть тут не причём.
Напомним, запуск платформы состоялся 19 ноября в США. Когда она появится в России, пока неизвестно.