Обнаружился ещё один недостаток облачной игровой консоли Google

Точнее, перегревается адаптер Chromecast Ultra. К счастью, он отключается, прежде чем успевает свершиться что-то совсем нехорошее.

О проблеме сообщили пользователи Reddit. Интересно, что сама Google заявляет, будто нагрев адаптера вполне нормален. Но, сдаётся, что не до такой степени.

Конечно, Chromecast Ultra, по сути, просто выполняет функцию трансляции видео. Так что сам сервис Google Stadia может быть тут не причём.

Напомним, запуск платформы состоялся 19 ноября в США. Когда она появится в России, пока неизвестно.