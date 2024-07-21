Опубликовано 21 июля 2024, 16:33
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Обновился один из первых консольных эмуляторов для iPhone — Gamma PS1Поддержка мультиплеера и улучшенное аудио
Эмулятор Gamma PS1, один из первых консольных эмуляторов для iPhone, получил значительные обновления с момента своего запуска в мае. Последние обновления включают в себя новую функцию Enhance Audio и улучшенную поддержку мультиплеера.
© ZODTTD LLC
Разработчик Бенджамин Старк, известный как ZodTTD, поделился с The Verge, что функция Enhance Audio улучшает качество звука с помощью эффектов реверберации и интерполяции. Кроме того, эмулятор теперь поддерживает мультитап, поддерживая до четырех игроков в таких играх, как Crash Team Racing и NBA Jam: Tournament Edition.
Другие недавние обновления добавили поддержку аналоговых стиков, используемых с контроллером Dual Shock, и ввели возможность плавного переключения дисков для многодисковых игр, таких как Metal Gear Solid. Старк также выпустил обновление «Pro» за 4,99 доллара, которое полностью удаляет рекламу.