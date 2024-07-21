Разработчик Бенджамин Старк, известный как ZodTTD, поделился с The Verge, что функция Enhance Audio улучшает качество звука с помощью эффектов реверберации и интерполяции. Кроме того, эмулятор теперь поддерживает мультитап, поддерживая до четырех игроков в таких играх, как Crash Team Racing и NBA Jam: Tournament Edition.

Другие недавние обновления добавили поддержку аналоговых стиков, используемых с контроллером Dual Shock, и ввели возможность плавного переключения дисков для многодисковых игр, таких как Metal Gear Solid. Старк также выпустил обновление «Pro» за 4,99 доллара, которое полностью удаляет рекламу.