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Игры
Опубликовано 25 января 2024, 13:55
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Обновление для PlayStation 5 вывело из строя устройства для читеров Cronus Zen

Честные игроки могут вздохнуть с облегчением
В рамках борьбы с мошенничеством последнее обновление для PlayStation 5, похоже, заблокировало эмулятор контроллера Cronus Zen — устройство, которое часто используется геймерами для получения нечестного преимущества в многопользовательских играх. Обновление, версия 24.01−08.60.00, делает Cronus Zen несовместимым с PS5, не позволяя игрокам подключить устройство к консоли.

Компания Cronus, производитель Cronus Zen, признала проблему в заявлении на своем сайте, сообщив пользователям, что обновление, похоже, нарушило совместимость устройства с PS5. Однако остается неясным, была ли блокировка намеренно реализована Sony или стала непреднамеренным следствием обновления.

Обновление для PlayStation 5 вывело из строя устройства для читеров Cronus Zen
© Cronus

Cronus Zen получил известность благодаря своей способности изменять входы контроллера, позволяя пользователям уменьшать отдачу, задавать макросы и даже использовать клавиатуры и мыши, обеспечивая несправедливое преимущество в соревновательных многопользовательских играх. Это вызвало широкую критику и призывы к принятию мер против подобных методов мошенничества.

Блокировка Cronus Zen, даже если она была непреднамеренной, является положительным моментом в борьбе с мошенничеством в играх. Она последовала за аналогичными мерами, принятыми другими игровыми компаниями, включая Xbox, Activision Blizzard, Ubisoft, Bungie и Epic Games, чтобы пресечь использование несанкционированных контроллеров и стороннего оборудования в целях мошенничества.

Источник:Cronus
Автор:Максим Многословный
Теги:
#консоли
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#PLAYSTATION
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#игры
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