Обновление для PlayStation 5 вывело из строя устройства для читеров Cronus Zen

Обновление для PlayStation 5 вывело из строя устройства для читеров Cronus ZenЧестные игроки могут вздохнуть с облегчением
Компания Cronus, производитель Cronus Zen, признала проблему в заявлении на своем сайте, сообщив пользователям, что обновление, похоже, нарушило совместимость устройства с PS5. Однако остается неясным, была ли блокировка намеренно реализована Sony или стала непреднамеренным следствием обновления.
Cronus Zen получил известность благодаря своей способности изменять входы контроллера, позволяя пользователям уменьшать отдачу, задавать макросы и даже использовать клавиатуры и мыши, обеспечивая несправедливое преимущество в соревновательных многопользовательских играх. Это вызвало широкую критику и призывы к принятию мер против подобных методов мошенничества.
Блокировка Cronus Zen, даже если она была непреднамеренной, является положительным моментом в борьбе с мошенничеством в играх. Она последовала за аналогичными мерами, принятыми другими игровыми компаниями, включая Xbox, Activision Blizzard, Ubisoft, Bungie и Epic Games, чтобы пресечь использование несанкционированных контроллеров и стороннего оборудования в целях мошенничества.