Игры
Опубликовано 21 сентября 2024, 16:30
1 мин.

Обновление PS5 сделала популярные игры «неиграбельными»

Серьезные проблемы с графикой
Недавнее обновление прошивки PlayStation 5 сделало несколько известных игр неиграбельными из-за серьезных графических глюков и сбоев. В сообщениях на Reddit и Twitter говорится о проблемах в таких играх, как Final Fantasy XVI, Death Stranding, Star Wars: Jedi Survivor и других. Это обновление появилось в преддверии PS5 Pro.
Обновление PS5 сделала популярные игры «неиграбельными»
© Ferra

Хотя не все пользователи PS5 сталкиваются с этими проблемами, тем, кто испытывает то, что можно описать только как «ужас глюков», рекомендуется по возможности отложить свою консоль и дождаться исправления ситуации.

Обновление PS5 сделала популярные игры «неиграбельными»
© @gicchi_ak

Хотя причина проблем остается неясной, Square Enix и PlayStation, как сообщается, знают о них и работают над их решением.

Интересно, что эта ситуация заставила некоторых в Twitter написать, что ПК в настоящее время может быть лучшей платформой для игр PlayStation: ПК-геймеры выигрывают от улучшенной графики, настраиваемых параметров и быстрого устранения технических проблем.

Источник:Tomshardware
Автор:Максим Многословный
Теги:
#консоль
,
#игры
,
#PLAYSTATION