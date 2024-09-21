Опубликовано 21 сентября 2024, 16:301 мин.
Обновление PS5 сделала популярные игры «неиграбельными»Серьезные проблемы с графикой
Недавнее обновление прошивки PlayStation 5 сделало несколько известных игр неиграбельными из-за серьезных графических глюков и сбоев. В сообщениях на Reddit и Twitter говорится о проблемах в таких играх, как Final Fantasy XVI, Death Stranding, Star Wars: Jedi Survivor и других. Это обновление появилось в преддверии PS5 Pro.
Хотя не все пользователи PS5 сталкиваются с этими проблемами, тем, кто испытывает то, что можно описать только как «ужас глюков», рекомендуется по возможности отложить свою консоль и дождаться исправления ситуации.
Хотя причина проблем остается неясной, Square Enix и PlayStation, как сообщается, знают о них и работают над их решением.
Интересно, что эта ситуация заставила некоторых в Twitter написать, что ПК в настоящее время может быть лучшей платформой для игр PlayStation: ПК-геймеры выигрывают от улучшенной графики, настраиваемых параметров и быстрого устранения технических проблем.