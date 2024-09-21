Обновление PS5 сделала популярные игры «неиграбельными»

Хотя причина проблем остается неясной, Square Enix и PlayStation, как сообщается, знают о них и работают над их решением.

Интересно, что эта ситуация заставила некоторых в Twitter написать, что ПК в настоящее время может быть лучшей платформой для игр PlayStation: ПК-геймеры выигрывают от улучшенной графики, настраиваемых параметров и быстрого устранения технических проблем.