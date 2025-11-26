Обновление Windows 11 снизило производительность в играх на 50%

Проблема затронула владельцев мощного оборудования. К примеру, на системе с RTX 5090 и процессором Ryzen 7 9800X3D показатель в одной из сцен упал с 72 до 34 кадров в секунду.

Причина сбоя до конца не ясна, но специалисты предполагают проблемы с совместимостью DirectX. Nvidia оперативно отреагировала и 19 ноября выпустила экстренный драйвер (версия 581.94), который устранил неполадку.

Алекс Батталья из Digital Foundry назвал Microsoft «крайне плохим управляющим своей операционной системы». По мнению экспертов, компания слишком полагается на Nvidia в вопросах оптимизации игр.