Обновление Windows 11 снизило производительность в играх на 50%Помог драйвер Nvidia
Октябрьское обновление для Windows 11 (KB5066835) привело к резкому падению производительности в играх. Как показали тесты экспертов из Digital Foundry, в таких проектах, как Assassin’s Creed Shadows, частота кадров могла снижаться более чем в два раза.
© Ubisoft
Проблема затронула владельцев мощного оборудования. К примеру, на системе с RTX 5090 и процессором Ryzen 7 9800X3D показатель в одной из сцен упал с 72 до 34 кадров в секунду.
Причина сбоя до конца не ясна, но специалисты предполагают проблемы с совместимостью DirectX. Nvidia оперативно отреагировала и 19 ноября выпустила экстренный драйвер (версия 581.94), который устранил неполадку.
Алекс Батталья из Digital Foundry назвал Microsoft «крайне плохим управляющим своей операционной системы». По мнению экспертов, компания слишком полагается на Nvidia в вопросах оптимизации игр.