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Игры
Сегодня в 18:51

Обновлён рейтинг самых прибыльных игр в Steam

За прошедшую неделю
Сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал рейтинг самых прибыльных игр на платформе за период с 7 по 13 февраля.

Сообщается, что лидеры списка, составленного на данных по выручке за неделю, остаются неизменными с прошлой недели. Первое место занимает симулятор выживания Valheim. Второе — Tale of Immortal (鬼谷八荒), а третье — Nioh 2.

Отмечается, что единственной новинкой в рейтинге стала эротическая головоломка HuniePop 2: Double Date. А вот и весь список:

  • Valheim
  • Tale of Immortal — 鬼谷八荒
  • Nioh 2 – The Complete Edition
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds
  • Rust
  • Valve Index VR Kit
  • HuniePop 2: Double Date (новинка)
  • Cyberpunk 2077
  • Sea of Thieves
  • Dyson Sphere Program.