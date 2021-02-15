Игры
Сегодня в 18:51
Обновлён рейтинг самых прибыльных игр в Steam
За прошедшую неделю
Сервис цифровой дистрибуции Steam опубликовал рейтинг самых прибыльных игр на платформе за период с 7 по 13 февраля.
Сообщается, что лидеры списка, составленного на данных по выручке за неделю, остаются неизменными с прошлой недели. Первое место занимает симулятор выживания Valheim. Второе — Tale of Immortal (鬼谷八荒), а третье — Nioh 2.
Отмечается, что единственной новинкой в рейтинге стала эротическая головоломка HuniePop 2: Double Date. А вот и весь список:
- Valheim
- Tale of Immortal — 鬼谷八荒
- Nioh 2 – The Complete Edition
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Rust
- Valve Index VR Kit
- HuniePop 2: Double Date (новинка)
- Cyberpunk 2077
- Sea of Thieves
- Dyson Sphere Program.