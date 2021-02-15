Обновлён рейтинг самых прибыльных игр в Steam

Сообщается, что лидеры списка, составленного на данных по выручке за неделю, остаются неизменными с прошлой недели. Первое место занимает симулятор выживания Valheim. Второе — Tale of Immortal (鬼谷八荒), а третье — Nioh 2.

Отмечается, что единственной новинкой в рейтинге стала эротическая головоломка HuniePop 2: Double Date. А вот и весь список: