Обновлён рейтинг самых продаваемых игровых консолей

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Вчера в 23:16
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Обновлён рейтинг самых продаваемых игровых консолейPlayStation снова потеряла лидерство
Nintendo Switch оправилась после слабого января и возглавила рейтинг продаж среди игровых консолей в феврале. Гибридная консоль обогнала Sony и Microsoft, став и самой продаваемой, и самой прибыльной консолью.
С октября 2022 года PlayStation 5 несколько раз удавалось захватить лидерство в рейтинге, однако запуск Switch OLED снова позволил Nintendo вырваться вперёд в конце года. Тем не менее, за первые месяцы 2022 года PS5 принесла больше всего денег, в то время как Switch лидирует по количеству проданных устройств.
Самой продаваемой игрой в феврале стала Elden Ring. Новая игра от From Software обогнала по продажам Horizon II: Forbidden West и Pokémon Legends: Arceus.