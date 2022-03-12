Обновлён рейтинг самых продаваемых игровых консолей

С октября 2022 года PlayStation 5 несколько раз удавалось захватить лидерство в рейтинге, однако запуск Switch OLED снова позволил Nintendo вырваться вперёд в конце года. Тем не менее, за первые месяцы 2022 года PS5 принесла больше всего денег, в то время как Switch лидирует по количеству проданных устройств.

Самой продаваемой игрой в феврале стала Elden Ring. Новая игра от From Software обогнала по продажам Horizon II: Forbidden West и Pokémon Legends: Arceus.