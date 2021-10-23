Обновлённую версию GTA: Vice City урезали цензурой

Дело в том, что флаг Конфедеративных Штатов Америки вызывает в США ассоциации с расизмом, рабством, сегрегацией и сепаратизмом. Поэтому его использование теперь считается неполиткорректным.

Отмечается, что некоторые фанаты осудили разработчика игры за эти действия. Они переживают, что из игры вырежут что-то ещё. Кто-то предположил, что цензура была только в трейлере.

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition выходит 11 ноября.