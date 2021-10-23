Обновлённую версию GTA: Vice City урезали цензурой

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Обновлённую версию GTA: Vice City урезали цензуройТам были неполиткорректные вещи
К выходу готовится трилогия Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, в которую войдёт и ремастер GTA: Vice City. СМИ сообщили, что в игре будет цензура.
Как пишет PlayGround.ru, один из персонажей Grand Theft Auto: Vice City больше не носит майку изображением флага Конфедеративных Штатов Америки. Теперь вместо неё на персонаже надета майка с изображением черепа.
Дело в том, что флаг Конфедеративных Штатов Америки вызывает в США ассоциации с расизмом, рабством, сегрегацией и сепаратизмом. Поэтому его использование теперь считается неполиткорректным.
Отмечается, что некоторые фанаты осудили разработчика игры за эти действия. Они переживают, что из игры вырежут что-то ещё. Кто-то предположил, что цензура была только в трейлере.
Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition выходит 11 ноября.
Источник: PlayGround.ru